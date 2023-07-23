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Emine Erdoğan: Afetzedeler için çalışmaya devam edilecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksek Şenler Vakfı’nın düzenlediği 'Deprem Bölgesi Gönülden Gönüle Kardeşlik Sofraları Hayır Çarşısı”nın açılışıyla ilgili paylaşımda bulundu.

23.07.2023 - 14:33 |
Emine Erdoğan: Afetzedeler için çalışmaya devam edilecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, onursal başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından gerçekleştirilen 'Deprem Bölgesi Gönülden Gönüle Kardeşlik Sofraları Hayır Çarşısı' etkinliğine katıldı.

Etkinlik sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "En faydalı insanî yardım, yeniden inşa etmeyi, kalkındırmayı ve hayat normalleşene kadar omuz vermeyi içerendir. Devlet, millet gönül gönüle vererek, afetzedelerimizin tamamı evlerine, iş yerlerine ve okullarına kavuşana değin gece gündüz çalışmaya devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

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