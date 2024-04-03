Emar neden gece çekilir? Sebebine şaşıracaksınız, gece saatlerinin kritik önemi var!

Manyetik rezonans görüntüleme (MR) teknolojisi, tıpta bir dönüm noktası olarak kabul edilirken, bu teknolojinin etkin kullanımı için gece saatlerinde yapılan taramalar giderek daha fazla tercih ediliyor.

1972 yılında ünlü kimyager Paul Lauterbur tarafından keşfedilen MR teknolojisi, birçok hastalığın teşhisinde ve takibinde hayati bir rol oynamaktadır. Günümüzde, beyin ve sinir sistemi hastalıklarından kardiyovasküler rahatsızlıklara, kanser teşhisinden kas ve yumuşak doku hastalıklarına kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.

EMAR hangi hastalıkları görüntüler?

Manyetik rezonans görüntüleme (MR), geniş bir yelpazedeki hastalıkların teşhisinde ve takibinde kullanılan önemli bir görüntüleme yöntemidir. Bu hastalıklar arasında şunlar bulunmaktadır:

Beyin ve Sinir Sistemi Hastalıkları: Beyin tümörleri, inme (felç), multipl skleroz (MS), epilepsi, beyin kanamaları gibi birçok sinir sistemi hastalığının teşhisinde MR kullanılır.

Omurga ve Eklem Problemleri: Bel ve boyun fıtıkları, omurga eğriliği (skolyoz), dejeneratif disk hastalıkları, eklem iltihapları (artrit) gibi omurga ve eklem problemlerinin teşhisinde MR taramaları önemli bir rol oynar.

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Kardiyovasküler Hastalıklar: Kalp damarlarının tıkanıklığı, kalp kapak hastalıkları, kalp kası zayıflığı gibi kardiyovasküler hastalıkların teşhisinde MR kullanılır.

Karaciğer ve Karın Boşluğu Hastalıkları: Karaciğer tümörleri, safra kesesi problemleri, böbrek hastalıkları, bağırsak tıkanıklıkları gibi karaciğer ve karın boşluğundaki hastalıkların teşhisinde MR taramaları değerlidir.

Kanser Teşhisi ve Takibi: Birçok kanser türünün teşhisinde ve tedavi süreçlerinin takibinde MR taramaları kullanılır. Bu kanser türleri arasında meme kanseri, prostat kanseri, böbrek kanseri, beyin tümörleri vb. bulunmaktadır.

Kas ve Yumuşak Doku Hastalıkları: Kas yaralanmaları, tendon yırtıkları, kistik fibrozis gibi kas ve yumuşak doku hastalıklarının teşhisinde MR taramaları önemlidir.

EMAR ilk kez ne zaman yapılmaya başlandı?

MR görüntüleme cihazlarının ilk kez elde edildiği tarih, 1972 yılında ünlü kimyager Paul Lauterbur tarafından gerçekleştirildi. Bu buluş, günümüzde tespiti zor olan hastalıkların teşhisinde önemli bir rol oynamaktadır. MR teknolojisi sayesinde, bilim insanları ve doktorlar, insan vücudundaki detayları incelemek ve teşhis etmek için önemli bir araca sahip olmuşlardır. Dolayısıyla, bu keşif, kimyanın tıp alanına büyük katkılarından biri olarak kabul edilmektedir.

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EMAR neden gece çekilir?

Geceleri MR taramalarının gerçekleştirilmesinin birkaç nedeni bulunmaktadır. Bu durumun ana sebeplerinden biri, hastanelerin ve tıbbi görüntüleme merkezlerinin gün içindeki yoğun programları ve acil durumlarla başa çıkmaya çalışmalarıdır.

Büyük hastanelerde ve tıbbi görüntüleme merkezlerinde gündüz saatlerinde MR cihazları genellikle sürekli olarak kullanılmaktadır. Randevulu hastalar, acil vakalar ve planlı tıbbi prosedürler nedeniyle, MR cihazlarına erişim sınırlı olabilir. Bu durum bazen, bazı hastaların MR taraması için gece saatlerine yönlendirilmesine neden olabilir. Gece yapılan taramalar, gündüz yoğunluğunu azaltmaya ve hastaların daha hızlı hizmet almasına yardımcı olabilir.

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Emar’ın gece çekilmesinin nedeni genellikle daha az gürültü ve daha az ışıkta çekim yapılmasını sağlamak içindir. Böylelikle görüntülerin daha net ve daha düzenli olmasını sağlar.