Eller semaya depremde hayatını kaybedenler için açıldı

6 Şubat 2023 tarihinde saatlerde 04.17’yi gösterdiğinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise öğlen 13.24’te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Adana’da 13 apartman yıkılırken 418 kişi yaşamını kaybetti.

Kentteki camilerde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için sabah namazının ardından mevlid-i şerif okundu.

Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Ramazanoğlu Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerif programına, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve çok sayıda vatandaş katıldı.