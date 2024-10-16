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Elazığ'da deprem sırasında çatıdan düşen parçalar az daha ölüme sebep olacaktı

Malatya'da meydana gelen ve Elazığ'da da hissedilen depremde çatıdan düşen parçalar paniğe neden oldu.

16.10.2024 - 14:25 | | İHA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabah saatlerinde meydana gelen depremi duyurdu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem çevre illerden de hissedildi ve vatandaşlar büyük panik yaşadı.

SON ANDA KURTULDULAR

Elazığ'da da yoğun bir şekilde hissedilen depremde insanlar büyük panik yaşadı. Deprem esnasında bir çatıdan kiremitler aşağı düştü.

Deprem anında bazı vatandaşlar, binanın çatısından düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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