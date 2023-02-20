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Elazığ'da art arda artçı depremler!

Elazığ'ın Palu ilçesinde peş peşe 5 artçı deprem meydana geldi.

20.02.2023 - 07:13 | | ELAZIĞ, (DHA)-
Elazığ'da art arda artçı depremler!

 

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. Palu'da 4,8 , 4,7, 4,6, 4,5 ve 4,4 olmak üzere arka arkaya 5 büyük artçı deprem oldu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.37'de Elazığ'ın Palu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Saat 03.39'da ise aynı bölgede 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Palu'da saatler 04.07'yi gösterdiğinde de 4,6 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu.

Saat 05.29'da ise 4,4 ve 06.45'te 4,5 büyüklüğünde depremler yaşandı.

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