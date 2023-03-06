Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'nde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in parti kurmaylarıyla gerçekleştirdiği toplantısı parti genel merkezi ek binasında başladı.

İYİ PARTİ MİLLET İTTİFAKI TOPLANTISINA KATILMAYACAK

Kurmaylar toplantıya katılmadan önce basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partisinin genel başkanı Meral Akşener'in bugün gerçekleştirilecek olan Millet İttifakı toplantısına katılmayacağını duyurdu.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya dönüp dönmeyeceğine ilişkin, “Şuan bir toplantıya giriyoruz. İsmail Tatlıoğlu olarak benim gündemimde yok” dedi. Tatlıoğlu, İYİ Parti'nin adayına ilişkin, “Bunların hepsini sayın genel başkan paylaşıyor. Parti sözcümüz paylaşıyor. Biz Türkiye'de bu tek adam sistemi kurulmasın diye kurulmuş bir partiyiz. Türkiye'yi çağdaş bir düzeye çıkarmak için kurulmuş bir partiyiz. Siyasetin ve Türkiye'nin seviyesi yükselsin diye siyaset yapan bir partiyiz. Bunun gereğini yapacağız hep bunun gereğini yaptık” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İYİ PARTİ GENEL MERKEZ'İNDE

Toplantı devam ederken saat 13.35 sıralarında İBB Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldikleri bildirildi. Saat 13.55 gibi genel merkezden ayrılan Yavaş ve İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu: Bu çok önemli süreçte saygıdeğer İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendiyi ziyaret ettik. Bugün bu ziyaretimizi sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiye'mizin özellikle depremle birlikte yaşadığı zor günlerde milletimizin geleceği açısında 6'lı masanın stratejisinin varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Sayın Genel Başkan ile duygularımızı paylaştık.

Mansur Yavaş: Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Hep birlikte bir araya geldik. Masada yaşananları seyretme imkanımız yok Ankara ve İstanbul gibi şehirleri kazandık. Deprem felaketinden sonra bu yaraları saracak şekilde halkımızın arzusu. Sayın Genel Başkan'a ilettik. Değerlendirecek.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova da bu kritik ziyarete ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Canova'nın değerlendirmeleri şöyle;

Bir uzlaşma arayışı vardı. Dün geceden beri yoğun bir trafik yaşanıyor ittifaklar arasında. Karşılıklı öneriler var. Bu öneriler karşılıklı değerlendiriliyor. Bir kaç formülden de bahsediliyor. 5'li masa kalabilir. İYİ Parti dışarıdan destekle çoklu aday çıkararak seçim ikinci tura gitmesi durumunda yeniden birleşme sağlanabilir. Böyle bir formül konuşuldu.

Bunun dışında iki başkan yardımcılığı konusunda bir takım sürpriz isimler gündemde. İşte artık ete kemiğe büründü. Sürpriz isimler Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ydu kastettiğim. Her iki isimle görüştüğü yönünde bilgiler var elimizde. Dolayısıyla belli ki bu iki belediye başkanı seçim sonrası eğer muhalefet bloğunun kazanması durumunda kurulacak bir hükümette başkan yardımcısı olarak yer alacaklarsa İYİ Parti'nin yeniden mutabakat metnine sıcak baktığı ifade ediliyor.

Bunun dışında şu an iki başkanın Meral Akşener'e CHP'den başka bir teklif götürmüş olabileceği de konuşuluyor. O da şu; 'Masanın dışında kalmayın o zaman. Gelin masaya. Ortak adayla gidelim. Bu iki belediye başkanı da eğer seçimi kazanırsak başkan yardımcıları olarak kalsın'

TOPLANTI SAAT 15.00'E ALINDI

Öte yandan Millet İttifakı'nın saat 14.00'te gerçekleştirilmesi planlanan toplantının saat 15.00'e alındığı bildirildi.