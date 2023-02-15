Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına destek

“Türkiye Tek Yürek” ortak yayınında, sevilen dizi ve program yüzleri, AFAD ve Kızılay’a bağışlanmak üzere yardım topluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye tek yürek' Ortak Yayınına telefon bağlantısıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Asrın felaketini birlikte omuzladığımız herkese şükranlarımı sunuyorum. Enkaz altında inşallah hiç kimseyi bırakmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Bizleri takip eden tüm kardeşlerimizi şahsım ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. 2 yıkıcı deprem 11 ilimizde ciddi bir yıkıma yol açtı. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza allahtan rahmet diliyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla anında harekete geçti. Fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve arama çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. 250 bin görevlimiz ile çalışmalar hızlandırılmıştır. Şehirlerimizin yeniden kurulması için çalışmalar için kolları hemen sıvadık. Mart başında 30 bin konutun inşasına başlıyoruz. Milletimizin bu tür durumlardaki tutumunu geçmişteki afetlerinden çok iyi biliyoruz. Milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir.