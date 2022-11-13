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GündemEGM'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin provokatif paylaşımlar için açıklama
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EGM'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin provokatif paylaşımlar için açıklama

EGM'den yapılan açıklamada "Provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir." denildi.

13.11.2022 - 21:43 |
EGM'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin provokatif paylaşımlar için açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: İstanbul/Beyoğlu'nda meydana gelen 'Patlama' olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir.

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EGM'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin provokatif paylaşımlar için açıklama

EGM'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin provokatif paylaşımlar için açıklama

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