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EGM'den '8 Mart' açıklaması: 12 kişi hakkında işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'kanuna aykırı eylem yapan marjinal gruplara' mensup İzmir'de 3, Ankara'da 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

06.03.2022 - 22:04 |
EGM'den '8 Mart' açıklaması: 12 kişi hakkında işlem başlatıldı

EGM'den yapılan açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle; 18 Şubat 2022 tarihinden bugüne kadar 46 ilimizde 15 bin 574 kişinin katıldığı 174 etkinlik (açık hava toplantısı, basın açıklaması, bildiri dağıtma, stant açma, kapalı yer toplantısı, pankart açma ve yürüyüş) düzenlenmiştir. Alınan etkin güvenlik tedbirleri neticesinde söz konusu etkinlikler, huzur ve güven ortamı içerisinde geçmiştir. 2 ilimizde kanuna aykırı eylem yapan marjinal gruplara mensup 12 şahıs (İzmirde 3 şahıs, Ankarada 9 şahıs) hakkında yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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