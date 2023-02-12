EGM:73 bin 243 personel ile deprem bölgesindeyiz
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle 73 bin 243 personelin afet bölgelerinde görev yaptığını duyurdu.
12.02.2023 - 17:21 | | İHA
EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teyakkuzdayız. 21 bin 547'si takviye olmak üzere toplam 73 bin 243 personelimizle deprem bölgesinde 7/24 sahadayız, görev başındayız. Arama-kurtarma çalışmalarının yanında can ve mal güvenliğine karşı işlenebilecek muhtemel asayiş suçları için önlemlerimizi de alıyoruz" denildi.