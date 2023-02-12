GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri EGM:73 bin 243 personel ile deprem bölgesindeyiz
ABONE OL

EGM:73 bin 243 personel ile deprem bölgesindeyiz

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle 73 bin 243 personelin afet bölgelerinde görev yaptığını duyurdu.

12.02.2023 - 17:21 | | İHA
EGM:73 bin 243 personel ile deprem bölgesindeyiz

EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teyakkuzdayız. 21 bin 547'si takviye olmak üzere toplam 73 bin 243 personelimizle deprem bölgesinde 7/24 sahadayız, görev başındayız. Arama-kurtarma çalışmalarının yanında can ve mal güvenliğine karşı işlenebilecek muhtemel asayiş suçları için önlemlerimizi de alıyoruz" denildi.

GÜNCEL HABERLER

EGM:73 bin 243 personel ile deprem bölgesindeyiz

EGM:73 bin 243 personel ile deprem bölgesindeyiz

Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Depremin merkezinde sahte doktor yakalanıp, tutuklandı

Depremin merkezinde sahte doktor yakalanıp, tutuklandı