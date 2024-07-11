Ege Üniversitesi öğrenci köyü yurt ücretleri ne kadar? Ege Üniversitesi öğrenci köyü yurt ücretlerine zam mı geldi, çift kişilik oda ücreti kaç TL?

Ege Üniversitesi, 2024-2025 eğitim yılı için yurt ücretlerine zam yaptı. Peki Ege Üniversitesi Erkek ve kız öğrenci yurt ücretleri ne kadar? Ege Üniversitesi Öğrenci Yurdu çift kişilik oda ücretleri kaç TL?

Ege Üniversitesi yurt ücretleri ne kadar?

İzmir Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü'nde, 2024-2025 öğretim yılı için yurt ücretlerine zam yapıldı. 1480 TL olan çift kişilik oda ücreti, yeni dönemde kişi başı 6 bin TL'ye çıktı.

Üç kişilik odalar için ise kişi başı 1250 TL olan ücret, 5 bin TL’ye çıktı. Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nün resmi web sitesinde yapılan duyuruya göre, çift kişilik oda için depozito kişi başı 6 bin TL, üç kişilik oda için ise kişi başı 5 bin TL oldu.