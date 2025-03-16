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Ege Denizi'nde korkutan deprem!

16.03.2025 - 18:29Güncellenme Tarihi:
Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi'nde saat 18.07 sularında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depremi resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

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    Ege Denizi'nde korkutan deprem!