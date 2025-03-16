Ege Denizi'nde korkutan deprem!
16.03.2025 - 18:29Güncellenme Tarihi:
Ege Denizi'nde saat 18.07 sularında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depremi resmi sosyal medya hesabından duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 16, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-03-16
Saat:18:07:19 TSİ
Enlem:36.43333 N
Boylam:24.80083 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/eXUNGVfCCU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi