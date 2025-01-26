Ege Denizi'nde korkutan deprem!

26 Ocak 2025 Pazar günü Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Kuşadası Körfezi'nde 7.22 derinlikte olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

Ege Denizi'nde bu sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Kuşadası Körfezi'nde olan sarsıntı saat 10:21'de oluştu.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

Meydana gelen deprem 7.22 km derinlikte ve 3.9 büyüklüğünde oldu.