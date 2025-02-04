Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde son günlerde yüzlerce deprem meydana geldi. Dakikalar içerisinde birden çok kaydedilen depremler nedeniyle bölgede yaşayan halk tahliye edildi.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), şu ana kadar Ege Denizi’nde meydana gelen en büyük depremi açıkladı.

EGE DENİZİ’NDE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Yerin 7 kilometre altında ve saat 16:04'te kaydedilen depremin büyüklüğü 5.2 olarak ölçüldü.