Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem
04.02.2025 - 16:17Güncellenme Tarihi:
Ege Denizi'nde günlerdir art arda deprem oluyor. AFAD, 5.2 büyüklüğünde bir depremin olduğunu paylaştı. Bu deprem, son günlerde bölgede olan en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.
Ege Denizi'nde son günlerde yüzlerce deprem meydana geldi. Dakikalar içerisinde birden çok kaydedilen depremler nedeniyle bölgede yaşayan halk tahliye edildi.
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), şu ana kadar Ege Denizi’nde meydana gelen en büyük depremi açıkladı.
EGE DENİZİ’NDE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Yerin 7 kilometre altında ve saat 16:04'te kaydedilen depremin büyüklüğü 5.2 olarak ölçüldü.