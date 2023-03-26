GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı
ABONE OL

Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

Ege Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

26.03.2023 - 15:56 | | DHA
Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Ege Denizi'nde fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, "Kuzey ve Orta Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinde güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, salı sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Edirne'de Balkan Savaşları şehitleri, törenle anıldı

    Edirne'de Balkan Savaşları şehitleri, törenle anıldı

    Tedavisi ve aşısı olmayan virüs! Bulaştığı kişi 9 günde ölüyor

    Tedavisi ve aşısı olmayan virüs! Bulaştığı kişi 9 günde ölüyor

    Sinan Oğan 4. cumhurbaşkanı adayı oldu

    Sinan Oğan 4. cumhurbaşkanı adayı oldu