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Ege Denizi beşik gibi! Peş peşe sarsıntılar sürüyor

02.02.2025 - 21:02Güncellenme Tarihi:
Ege Denizi beşik gibi! Peş peşe sarsıntılar sürüyor

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından yine aynı bölgede 4.4 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.41'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

5 DEPREM ART ARDA

Bu depremin ardından merkez üssü Ege Denizi olan 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Böylece akşam saatlerinde 5 deprem art arda gerçekleşti.

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