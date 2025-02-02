Ege Denizi beşik gibi! Peş peşe sarsıntılar sürüyor
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından yine aynı bölgede 4.4 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.41'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-02
Saat:20:41:17 TSİ
Enlem:36.41889 N
Boylam:25.35278 E
Derinlik:10.45 km
Detay:https://t.co/lESbvtk4wl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
5 DEPREM ART ARDA
Bu depremin ardından merkez üssü Ege Denizi olan 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Böylece akşam saatlerinde 5 deprem art arda gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-02
Saat:20:45:31 TSİ
Enlem:36.39361 N
Boylam:25.09194 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/7oYJWRuOaH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi