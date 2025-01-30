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Ege Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

30.01.2025 - 20:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)

Ege Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 18.55’te Ege Denizindeki Eğriboz Adası yakınlarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En yakın kara parçası olan Çeşme’ye 203.99 kilometre uzaklıkta kaydedilen depremin derinliği 5.4 kilometre olarak açıklandı. İlk belirlemelere göre deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

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