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Edirne'de yangında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Edirne'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan köpek, itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

30.09.2024 - 10:40 | | İHA
Edirne'de yangında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Edirne'nin 1. Murat Mahallesi Güngör Mazlum Caddesi'nde bir apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında evde bir köpeğin mahsur kaldığını gören itfaiye erleri, köpeği kurtararak bahçeye çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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