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Edirne'de sivil polis aracına silahlı saldırı!

Edirne'de Menzilahir Mahallesi'nde devriye görevi yapan sivil polis aracına, kimliği belirsiz kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği araçtaki iki polis olaydan yara almadan kurtuldu.

01.01.2022 - 02:36 | | Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)
Edirne'de sivil polis aracına silahlı saldırı!

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekibi aracına Menzilahir Mahallesi'nde rutin devriyesi sırasında, Noktacı Cami Sokak'tan geçerken kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açıldı. Ekipler aracı durdururken, kimliği belirlenemeyen kişi bölgeden kaçtı. Av tüfeğiyle gerçekleştirildiği belirlenen saldırıda polis aracına saçmalar isabet ederken, araçtaki iki polis olaydan yara almadan kurtuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Polis, kimliği belirsiz şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. 

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