Edirne'de ekmeğe zam! 220 gram 15 TL oldu

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın zam talebi, bakanlık tarafından onaylandı. Edirne’de 220 gram ekmek 15 TL’den fırınlarda satışa başlandı. 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının ardından, ekmek fiyatlarına yapılacak zam merakla bekleniyordu. Edirne dışında birçok ilde ekmek fiyatına zam gelmişti. ETSO’nun üyelerinin istediği zammın onaylanması ile beraber Edirne’de 220 gram ekmek 10 TL’den 15 TL’ye yükseldi.