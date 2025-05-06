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Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

06.05.2025 - 12:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayle GÜREL / İSTANBUL, (DHA) -

Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

'Yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan başlatılan soruşturmada Ece Üner için 2 yıla kadar hapis istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'Yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında dava açıldı. Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemi ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması istendi. Üner İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

 

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