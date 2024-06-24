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e devlet akraba silme özelliği nedir, e devletten akraba silme gerçekten var mı?

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

24.06.2024 - 17:35 |
e devlet akraba silme özelliği nedir, e devletten akraba silme gerçekten var mı?

e-Devlet’e akraba silme özelliği geldiği yönündeki iddialar üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Konuyla ilgili DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz." iddiası doğru değildir.

Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmet bulunmamaktadır.

Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.


 

 

 

             

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