e devlet akraba silme özelliği nedir, e devletten akraba silme gerçekten var mı?

e-Devlet’e akraba silme özelliği geldiği yönündeki iddialar üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Konuyla ilgili DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz." iddiası doğru değildir.

Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmet bulunmamaktadır.

Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.



