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Düzce’de eğitime 1 gün ara verildi

Düzce Valisi Cevdet Atay, yarın okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını belirtti.

23.11.2022 - 21:21 | | İHA
Düzce’de eğitime 1 gün ara verildi

Merkez üssü Düzce’nin Gölkaya ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vali Atay açıklamasında, “İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım 2022 tarihinde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca Kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

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