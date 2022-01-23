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Düzceâ€™de 135 köyün yolu ulaÅŸÄ±ma kapalÄ±

DÃ¼zcede etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yÃ¼ksek kesimlerdeki 202 kÃ¶yÃ¼n yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. 67 kÃ¶yÃ¼n yolu ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±lÄ±rken, 135 kÃ¶yÃ¼n yolunu ulaÅŸÄ±ma aÃ§mak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.Â Â

23.01.2022 - 11:15 | | Tezcan SOLMAZ-AyÅŸenur YAMAN/DÃœZCE, (DHA)
Düzceâ€™de 135 köyün yolu ulaÅŸÄ±ma kapalÄ±

DÃ¼zceâ€™de gece saatlerinde etkisini arttÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sabah saatlerine kadar etkili oldu. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yÃ¼ksek kesimlerde yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi. YÃ¼ksek kesimlerdeki 202 kÃ¶yÃ¼n yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. DÃ¼zce Ä°l Ã–zel Ä°daresi ekipleri yollarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. 67 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±lÄ±rken, 135 kÃ¶y yolunu ulaÅŸÄ±ma aÃ§mak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.Â 

DÃ¼zce'nin Karadeniz'e kÄ±yÄ±sÄ± olan AkÃ§akoca ilÃ§esinde de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu. Ä°lÃ§e merkezinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 20 santime ulaÅŸÄ±rken, yÃ¼ksek kesimlerde bulunan kÃ¶ylerin yollarÄ± kapandÄ±.

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