DÃ¼zceâ€™de gece saatlerinde etkisini arttÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sabah saatlerine kadar etkili oldu. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yÃ¼ksek kesimlerde yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi. YÃ¼ksek kesimlerdeki 202 kÃ¶yÃ¼n yolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. DÃ¼zce Ä°l Ã–zel Ä°daresi ekipleri yollarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. 67 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±lÄ±rken, 135 kÃ¶y yolunu ulaÅŸÄ±ma aÃ§mak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.Â

DÃ¼zce'nin Karadeniz'e kÄ±yÄ±sÄ± olan AkÃ§akoca ilÃ§esinde de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu. Ä°lÃ§e merkezinde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 20 santime ulaÅŸÄ±rken, yÃ¼ksek kesimlerde bulunan kÃ¶ylerin yollarÄ± kapandÄ±.

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