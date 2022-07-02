Düşmana korku salacak! İlk kez oluyor, karadan denize ilk atış
Türkiye için sevindiren gelişme. Düşmana korku salacak. Böylesi ilk kez oluyor. Milli Savunma Bakanlığı, ATMACA'nın ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendiğini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...
02.07.2022 - 20:21 |
MSB'den yapılan açıklamada, ''Satıhtan Satha Millî Güdümlü Mermi ATMACA ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi.'' denildi.
Satıhtan Satha Millî Güdümlü Mermi ATMACA ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi. pic.twitter.com/qvilmitPSo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2022