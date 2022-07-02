Düşmana korku salacak! İlk kez oluyor, karadan denize ilk atış

MSB'den yapılan açıklamada, ''Satıhtan Satha Millî Güdümlü Mermi ATMACA ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi.'' denildi.