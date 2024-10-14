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Düşen telefonunu almak isterken ölüyordu!

Aydın'ın Söke ilçesinde yola düşen telefonunu almak isterken otobüs çarpan kişi yaralandı.

14.10.2024 - 15:27 | | AA
Düşen telefonunu almak isterken ölüyordu!

Söke Aydın kara yolu Atatürk Mahallesi geçişinde Y.D., koşarak yolun karşısına geçti. Cep telefonunu düşürdüğünü fark eden Y.D., geri dönerek telefonu ayağıyla yol kenarına ittirmek istedi.

Bu sırada Y.Ö.'nün kullandığı belediye otobüsünün çarptığı Y.D. sürüklendi.

Yaralanan Y.D. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bu arada kaza anı belediye otobüsünün kamerasınca görüntülendi.

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