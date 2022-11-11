Düğünden çıkanlara ticari araç çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Sivas karayolu üzerinde bulunan bir düğün salonun önünde meydana geldi.

B.Ç. idaresindeki 60 VB 146 plakalı Ford marka hafif ticari araç, düğün salonundan çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Somuncu (68) ile K.S. (57) çarptı. Ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilen Somuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

K.S'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından araç sürücüsü ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Bir süre trafiğe kapanan yol trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından ulaşıma açıldı.