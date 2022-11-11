GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemDüğünden çıkanlara ticari araç çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Düğünden çıkanlara ticari araç çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
ABONE OL

Düğünden çıkanlara ticari araç çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta hafif ticari aracın düğün salonundan çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

11.11.2022 - 23:27 | | TOKAT (İHA)
Düğünden çıkanlara ticari araç çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Sivas karayolu üzerinde bulunan bir düğün salonun önünde meydana geldi.

Düğünden çıkanlara ticari araç çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

B.Ç. idaresindeki 60 VB 146 plakalı Ford marka hafif ticari araç, düğün salonundan çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Somuncu (68) ile K.S. (57) çarptı. Ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilen Somuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düğünden çıkanlara ticari araç çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

K.S'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından araç sürücüsü ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Bir süre trafiğe kapanan yol trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından ulaşıma açıldı.

GÜNCEL HABERLER

Kavga kanlı bitti! Kalbinden bıçaklanarak öldü

Kavga kanlı bitti! Kalbinden bıçaklanarak öldü

Düğünden çıkanlara ticari araç çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Düğünden çıkanlara ticari araç çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Hablemitoğlu suikastı soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı: Fetullah Gülen ve 9 sanık hakkında dava açıldı

Hablemitoğlu suikastı soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı: Fetullah Gülen ve 9 sanık hakkında dava açıldı