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Düğünde damada pompalı tüfek takmıştı! Pompalı tüfeği takan kişi ve damat yakalandı

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir düğünde takı merasimi sırasında damadın arkadaşlarından biri, kırmızı kurdele ile bağladığı pompalı silahı damadın boynuna taktı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Pompalı tüfek takan kişi ve damat yakalandı.

07.12.2021 - 18:01 | | Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA)
Düğünde damada pompalı tüfek takmıştı! Pompalı tüfeği takan kişi ve damat yakalandı

Gürpınar Mahallesi İstikbal Caddesi'nde geçtiğimiz pazar günü bir düğün salonunda, İ.M.'nin düğününe arkadaşları da geldi.

Çiftin düğününe gelenler bir süre eğlendikten sonra takı törenine geçildi. Takı merasimi sırasında damat İ.M.'nin arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı pompalı silahı damadın boynuna taktı. Takı merasiminin sunumunu yapan kişi, "Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?" dedi. Pompalı tüfek takan arkadaşlar ile gelin ve damat daha sonra beraber fotoğraf çektirdi. 

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda İ.M. adlı damat, Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci  Mahallesinde yakalandı. İ.M. tüfeği takan kişiye geri verdiği söyledi. Tüfeği, damada takı olarak takan O.İ.D. ise Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Evde yapılan aramada pompalı tüfek ele geçirildi.  O.İ.D. ve damat İ.M.'ye 944 lira cezai işlem uygulanırken pandemi tedbirlerine uymadığı tespit edilen düğün salonuna da 3 bin 469 ceza kesildi. Düğün salonuna ayrıca ruhsatsız faaliyet gösterdiği için idari işlem başlatıldığı kaydedildi.

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