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DSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge hayatını kaybetti

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge(63) ailesi ile birlikte gittiği İstanbul’da kalp krizi sonucu vefat etti.

11.04.2023 - 12:07 | | İHA
DSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge hayatını kaybetti

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde ailesi ile birlikte alışveriş yapan, daha sonra aracına tek olarak dönen Özbilge’den bir süre haber alamayan ailesi aracın yanına gitti. Aracın içinde yarı baygın halde Özbilge'yi görüp ulaşmaya çalışan ancak tüm çabalarına rağmen kilidi açamayan aile itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Aracın kapısının açılmasının ardından sağlık ekiplerinin tetkiklerde Özbilge'nin vefat ettiği ailesine bildirildi. Kalp krizi geçirdiği düşünülen 63 yaşındaki Ahmet Murat Özbilge 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde DSP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı.
Ayrıca geçen yıl Bursalı bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul aracında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

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