GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemDSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, kazada hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, kazada hayatını kaybetti
ABONE OL

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, kazada hayatını kaybetti

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa’da kullandığı otomobilin metro hattının duvarına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

19.07.2022 - 11:31 |
DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, kazada hayatını kaybetti

Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul’un kontrolünü kaybettiği 16 HK 834 plakalı otomobili, metro hattının duvarına çarptı. 3 çocuk babası Hüseyin Kul, metrelerce sürüklenip bariyerlere çarparak duran otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarılan Kul, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hüseyin Kul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, kazada hayatını kaybetti

DSP GENEL BAŞKANI’NDAN BAŞSAĞLIĞI

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hüseyin Kul için sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı. Aksakal mesajında, “Değerli büyüğüm, tepeden tırnağa ‘insan’, emekçi ve üretici, örnek bir DSP'li, G. Bşk. Yrd. ağabeyimiz Hüseyin Kul'u elim bir trafik kazasında kaybettik. Üzüntümü tarif edecek cümle kuramıyorum. Kederli ailesine ve DSP camiasına sabır, metanet, başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

 

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Soylu’nun kuzenini öldüren şüpheli, çelik yelekle adliyede

    Bakan Soylu’nun kuzenini öldüren şüpheli, çelik yelekle adliyede

    DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, kazada hayatını kaybetti

    DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, kazada hayatını kaybetti

    Altında bomba gelişme! Tarih verildi! Yeni rekor geliyor! Büyük rakam! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altında bomba gelişme! Tarih verildi! Yeni rekor geliyor! Büyük rakam! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...