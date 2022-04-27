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DSÖ: 11 ülkeden 151 Salmonella vakası bildirildi

Dünya Sağlık Örgütü bugün açıklama yaparak “monofazik Salmonella Typhimurium sekansı tip 34” olarak adlandırılan Salmonella enfeksiyonunun soruşturma sonucunda Belçika’daki bir çikolata üretim tesisinden kaynaklandığını ve bugüne kadar 11 ülkeden 151 vaka bildirildiğini belirtti.

27.04.2022 - 14:25 | | DHA
DSÖ: 11 ülkeden 151 Salmonella vakası bildirildi

DSÖ, bahsi geçen çikolata ürünlerinin 113 ülkeye dağıldığını ve 10 Nisan’da Uluslararası Gıda Güvenliği Otoriteleri Ağı (INFOSAN) tarafından ürünlerin toplatılmaya başlandığını açıkladı. DSÖ, İngiltere’nin kendilerine Salmonella enfeksiyonuyla ilgili 27 Mart’ta ilk defa bilgi verdiğini ve kanıtların salgını 25 Nisan itibariyle Belçika’da üretilen bir çikolata ürününe dayandığını ifade etti. 

6 TİP ANTİBİYOTİĞE DİRENÇLİ 

Açıklamada “Aralık 2021 ve Ocak 2022'de Belçika, Arlon'daki Ferrero Corporate tesisindeki ‘buttermilk’ (yayık altı süt ürünü) tanklarında insan salgın vakalarına uyan monofazik S. Typhimurium tespit edildi” denildi. Bahsi geçen çikolata ürünlerinin Salmonella testlerinin negatif çıkmasından sonra dünya çapında dağıtıldığını ifade eden DSÖ, salgının yapılan analizlere göre 6 tip antibiyotiğe dirençli olduğunu vurguladı.

VAKA GÖRÜLEN ÜLKELER 

DSÖ, 25 Nisan itibariyle Belçika (26 vaka), Fransa (25 vaka), Almanya (10 vaka), İrlanda (15 vaka), Lüksemburg (1 vaka), Hollanda (2 vaka), Norveç (1 vaka), İspanya (1 vaka), İsveç (4 vaka), Birleşik Krallık (65 vaka) ve Amerika Birleşik Devletleri (1 vaka) olmak üzere toplamda 151 Salmonella vakası olduğunu belirtti.

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