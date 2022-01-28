Drej Ali lakaplÄ± Ali Yasak kimdir Drej Ali yaÅŸÄ±yor mu, Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu cinayetinde adÄ± geÃ§en Drej Ali Yasak nereli, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda

Ä°stanbul'un BakÄ±rkÃ¶y ilÃ§esinde ortaÄŸÄ± olduÄŸu restoranda silahla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ece Erken'in eÅŸi Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu cinayetinin detaylarÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. SilahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kendilerini kod adÄ± "Drej" olan Ali Yasak'Ä±n yeÄŸeni olarak tanÄ±tan bir grubun gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi belirlendi. Polis, yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada 2 kiÅŸiyi yakalarken, Ali Yasak ve olayda silah kullanan Kadir Yasak ile birlikte 4 kiÅŸiyi arÄ±yor. Peki, Drej Ali kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, nereli, gerÃ§ekte kim? Drej Ali lakaplÄ± Ali Yasak'Ä±n hakkÄ±nda merak edilenler...

DREJ ALÄ°'DEN AÃ‡IKLAMA!

Polis ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu, olayla ilgisi olduklarÄ± gerekÃ§esiyle 6 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. 6 kiÅŸiden 2'si Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸilerin UÄŸur Can Bilge ve GÃ¶khan Karakan olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken, Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad YeÅŸil, Serkan Dakman'Ä± yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â

Polis olayla ilgili araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± derinleÅŸtirirken silahÄ± kullanan ve olay yerine geldiÄŸinde kendisini Drej Ali kod adlÄ± Ali Yasakâ€™Ä±n yeÄŸeni olarak tanÄ±tan Kadir Yasak olduÄŸunu belirledi.Â YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â "Olaya iliÅŸkin olay yeri Cunda BalÄ±k Restaurant isimli iÅŸ yerinden temin edilen gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n yapÄ±lan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad YeÅŸil, Serkan Dakman ve UÄŸur Can Bilge isimli ÅŸahÄ±slarÄ±n olay yerinde olduklarÄ± ve Kadir Yasak isimli ÅŸahsÄ±n ateÅŸli silah kullanarak Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun kasten Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine ve Murat Bilmez isimli ÅŸahsÄ±n kasten yaralanmasÄ± olayÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi tespit edilmiÅŸtir"Â denildi.

Cinayeti iÅŸleyen tetikÃ§inin ise 'Drej Ali' olarak bilinen Ali Yasak'Ä±n yeÄŸeni Kadir Yasak olduÄŸu, diÄŸer yeÄŸeni Ali Yasak'Ä±n da orada olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

SÃ¶zcÃ¼'denÂ SaygÄ± Ã–ztÃ¼rk'e konuÅŸan Ali Yasak ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

Avukat Åžafak Beyâ€™i Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§esiyle iki yeÄŸenimin arandÄ±ÄŸÄ± doÄŸrudur. KardeÅŸim Mehmet Yasak'Ä±n oÄŸullarÄ±. Ancak ben Mehmet Yasak'la 20 yÄ±ldÄ±r konuÅŸmuyorum. AynÄ± ÅŸekilde yeÄŸenlerimi de son olarak 4 yÄ±l Ã¶nce annemin cenazesinde gÃ¶rdÃ¼m. Onlarla da hiÃ§bir irtibatÄ±m yok.

Ã‡ocuklarÄ±mÄ± evlendirdiÄŸimde de kardeÅŸimi de yeÄŸenlerimi de davet etmedim. AynÄ± ÅŸekilde o da kendi Ã§ocuklarÄ±nÄ± evlendirdiÄŸinde beni ve Ã§ocuklarÄ±mÄ± davet etmedi. Yani hiÃ§bir ilgimiz, alakamÄ±z yok. YeÄŸenimin adÄ±nÄ±n Ali olmasÄ± nedeniyle, sanki olayÄ± yapan benmiÅŸim gibi basÄ±nda yer alÄ±yorum.

Ben aranan birisi deÄŸilim. Åžu anda da iÅŸyerimdeyim. Polis beni aramÄ±yor. ArÄ±yorsa da adresim belli. Åžu anda da iÅŸyerimdeyim. Aranan yeÄŸenlerimin de babasÄ± tarafÄ±ndan bulunup teslim olmalarÄ±nÄ± istediÄŸini Ã¶ÄŸrendim. DoÄŸrusu da polise gidip teslim olmalarÄ±dÄ±r. Avukat Åžafak Beyi de tanÄ±mazdÄ±m.

DREJ ALÄ° KÄ°MDÄ°R?

Kamuoyunda Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak, 1956 yÄ±lÄ±nda Urfa'da doÄŸdu. 19 AralÄ±k 1977 tarihinde ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ± DerneÄŸi Urfa Åžubesi YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeliÄŸine seÃ§ildi. 1978 yÄ±lÄ±nda Urfa EÄŸitim EnstitÃ¼sÃ¼ Ã–ÄŸrenci DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± oldu. Drej Ali'nin adÄ± pek Ã§ok Ã¼lke gÃ¼ndemine oturan olaylarla gÃ¼ndeme geldi. Ã–zetle 12 Ocak 1978'de kanunsuz yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lmaktan tutuklanmÄ±ÅŸ, 25 Ocak 1978 tarihinde yapÄ±lan mahkemesinde tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 26 Ocak 1978'te karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼lerle girdiÄŸi silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma neticesinde yaralandÄ±.

Drej Ali, Susurluk skandalÄ±nÄ±n baÅŸ aktÃ¶rlerini bir araya getiren kÄ±z kardeÅŸinin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼yle de gÃ¼ndeme geldi. Â Et kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ile ilgili baÅŸlatÄ±lan Buffalo Operasyonu'na Yasak'Ä±n adÄ± da karÄ±ÅŸtÄ±. Et kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n elebaÅŸÄ± olarak bilinen Ä°sak Romano'nun yaralanmasÄ± olayÄ±nda azmettirici olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Yasak, burnundan ameliyat olmak iÃ§in yattÄ±ÄŸÄ± hastane odasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Sorgulanmak iÃ§in Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Yasak, daha sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ankara DGM Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "Buffalo Operasyonu" sonucunda hazÄ±rlanan 128 sayfalÄ±k iddianamede, Ã§Ä±kar amaÃ§lÄ± suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n elebaÅŸÄ± olduÄŸu bildirilen Ä°sak Romano ile "Drej Ali" lakaplÄ± Ali Yasak ve Bucak aÅŸiretinden Mehmet Bucak'Ä±n, 12'ÅŸer yÄ±ldan 28'er yÄ±la kadar aÄŸÄ±r hapis cezasÄ±na mahkum edilmeleri istendi. Ä°ddianamede, Ali Yasak'Ä±n kurulan Ã¶rgÃ¼t iÃ§indeki anlaÅŸmazlÄ±k sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zdaÄŸÄ± vermek amacÄ±yla Ä°sak Romano'yu ayaÄŸÄ±ndan vurdurma ve sanÄ±klardan Ã–mer Faruk KamaÃ§'Ä±n bÃ¼rosunu bombalattÄ±rma eylemleri sÄ±rasÄ±nda da silah ve patlayÄ±cÄ± madde kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, iddialar arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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