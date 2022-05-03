DolmabahÃ§e SarayÄ±nda ziyaretÃ§i yoÄŸunluÄŸu

Dolmabahçe SarayÄ±'nda ziyaretçi yoÄŸunluÄŸu
Â DolmabahÃ§e SarayÄ±'nÄ± ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancÄ± turistler metrelerce kuyruk oluÅŸturdu. YaÄŸmur altÄ±nda bekleyen ziyaretÃ§ilerin oluÅŸturduÄŸu kuyruk DolmabahÃ§e Caddesi'ne kadar uzadÄ±. Â
03.05.2022 - 16:50 | | Ã–zgÃ¼r EREN / Ä°STANBUL ,(DHA)
Ramazan BayramÄ±'nÄ±n 2. gÃ¼nÃ¼nde BeÅŸiktaÅŸ'ta bulunan DolmabahÃ§e SarayÄ±nÄ± ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancÄ± turistler uzun kuyruklar oluÅŸturdu. Â ZiyaretÃ§iler iÃ§eri girebilmek iÃ§in yaÄŸmur altÄ±nda saatlerce kuyrukta bekledi. Ã‡oÄŸunluÄŸunu yabancÄ± turistlerin oluÅŸturduÄŸu metrelerce uzunluktaki kuyruk DolmabahÃ§e Caddesi'ne kadar uzadÄ±.Â
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