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Dolar, euro, emekli zammı masada! Nefesler tutuldu! Tüm gözler orada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, döviz kurundaki hareketliliğin piyasaya yansımaları değerlendirilecek. Ayrıca asgari ücrete yapılan zammın ardından, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranlarının da kabinede değerlendirilmesi bekleniyor.

20.12.2021 - 17:26 |
Dolar, euro, emekli zammı masada! Nefesler tutuldu! Tüm gözler orada

Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Ekonomide alınan kararların piyasaya etkileri Kabine toplantısında değerlendirilecek.

AĞIRLIKLI GÜNDEM EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısının ağırlıklı gündemi ekonomi olacak. Döviz kurundaki hareketliliğin piyasaya yansıması ele alınacak. 2022 yılına girerken kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesi ile ilgili değerlendirme yapılacak.

Düşük maaş alan emeklilere seyyanen zam yapılması ve bu maaşların belli bir düzeye getirilerek üzerine ilave zam oranı eklenmesi veya emeklilere asgari ücret ya da buna yakın zam verilmesi gündemde.

TÜRKİYE- AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında İstanbul'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki temaslarını değerlendirecek. Toplantıda, dış politikadaki diğer sıcak gelişmeler de ele alınacak. Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi de terörle mücadele olacak.

Koronavirüs ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yapması bekleniyor.

 

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