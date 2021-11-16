Dolandırıcılardan yeni yöntem: Alınmamış kargo var icralıksınız!

'Kargonuzu almadınız, icralıksınız' diye sms alıyorsanız dikkat edin. Son dönemde ürün sipariş etmeyen kişiyi sipariş vermiş gibi gösterip dolandırmaya çalışanlarda artış yaşanıyor. Vatandaşlar, herhangi bir sipariş vermediği halde ya da vermiş olduğu siparişi iade ettiği halde, “Sipariş ettiğiniz ürünü almadınız. İcralık olacaksınız” diye mesajlar gönderiliyor. Konuyla ilgili yüzlerce mağdurun tüketici hakem heyetine başvurduğu öğrenilirken, birçok kişinin de icralık olmamak için istenilen parayı ödediği öğrenildi.

Dolandırıcıların tuzağına düşürülmek istenen isimlerden biri de Sabiha Temizkan’dı. Temizkan’ın, internetten bir saat sipariş verdiği iddia edildi ve kargosunu almaması durumunda icra takibi başlatıldığı SMS ile kendisine iletildi. Ancak genç kadın, herhangi bir sipariş vermediğinden emindi. Bir süre sonra Temizkan’a bu kez, Global Satış tarafından “Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk bürosuna devredilmiştir” yazılı SMS gönderildi ve gönderilen mesajın altında da, Yayalar Hukuk Bürosu’na ait bir numara vardı. Temizkan verilen numarayı arayarak söz konusu siparişi vermediğini söyledi ve sipariş verdiğine dair belgeyi istedi. Ancak Temizkan’a istediği belge gizlilik gerekçesiyle ibraz edilmedi.

‘BÜYÜK DOLANDIRICILIK’

Temizkan, yaşadığı mağduriyetle ilgili şunları aktardı: “Almadığım bir ürün için önce PTT tarafından bir mesaj gönderildi. PTT’yi arayıp böyle bir sipariş olup olmadığını sorduğumda ise ‘Evet’ cevabını aldım. Ancak herhangi sipariş vermediğimi söylediğimde ise benzer şeylerle çok fazla karşılaştıklarını söylediler. Siparişini vermediğim saat adıma kargoyla PTT’ye gelmiş. Haliyle gidip almadım. Bir süre sonra da, ‘Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk bürosuna devredilmiştir’ diye mesajlar almaya başladım. Ancak böyle bir şeyin mümkün olmadığını biliyorum. Avukatıma da danıştım, o da aynısını söyledi. E-devletimde de adıma açılmış bir icra takibi görünmüyor. Yolunu bulmuşlar, tehdit yoluyla insanları dolandırıyorlar.”

‘TUZAKLARA DÜŞMEYİN’

Konuyla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise şunları söyledi: “Bu tarz bir olayda kargoyu teslim almamak sorumluya hiçbir yükümlülük ve sorumluluk yüklemez. Kargoyu almazsanız ‘Şu cezayı alırsınız’ gibi mesajlara itibar etmeyin. Kargo alınmadığı takdirde gönderene iade edilir. İnternetten alışverişlerde tüketicinin siparişten sonra teslim anına kadar vazgeçme hakkı olduğu gibi teslim alsa bile teslimden itibaren 14 gün zarfında koşulsuz, cezasız ve herhangi bir masrafa katlanmadan iade hakkı vardır. Bu iadeyi yaparken de herhangi bir ücret ödemez. Bu dolandırıcılar hukuk bürosu adı altında merkez kurmuşlar. Bizzat kendim aradım ama herhangi bir yetkiliye ya da avukata bağlamadılar. Şebeke gibi çalışıyorlar. Vatandaşlara icralık olmamaları için 95 TL kadar küçük bir meblağ istiyorlar. Tüketiciler de, icralık olmaktan korkuyor, ‘Vereyim, kurtulayım’ diyor ve yüzde 99’u da bu tuzağa düşebiliyor. Günde bin kişiden bu paranın aldığını düşünün. Bu da günde 95 bin TL haksız kazanç demek. Bunun yanı sıra bu insanlar, tüketicinin özel verilerini kullanıyor, kişinin huzur ve sükûnunu bozuyor ve tehdit ediyor. Bu tuzaklara düşmeyin.”

SORULAR YANITSIZ KALDI

Temizkan’a gönderilen SMS’deki Yayalar Hukuk Bürosu’nu aradık ve adının Beyza olduğunu söyleyen kişiyle aramızda geçen konuşma şöyle gelişti:

- Merhaba Milliyet gazetesinden arıyorum, adım Çiğdem. Kuzenim herhangi bir ürün almadığı halde, kendisine icra takibi başlatılacağına dair mesaj geldi.

- Mesajın iletildiği numarayı alabilir miyim?

- Tabii 0534...

- Sabiha Temizkan görüntülüyorum ancak dosya yetkilisi Ayfer hanımmış. Aradığınızı ileteceğim, sizi arayacak.

- Numarasını alabilir miyim? Kendim arasam.

- Öncelikle dosya yetkilisi sizinle bir görüşme sağlayacak. Sizi 5-10 dakikaya arayacak.

- Bu durumdan şikayetçi olan bir sürü insan var. Herhangi bir ürün almadan nasıl icra takibi başlatıyorsunuz? Yasal değil.

- Dosya yetkilisi olmadığım için bir şey diyemiyorum.

- Peki sizin yetkiniz ne?

- Dosya yetkilisiyim.

- Dosya yetkilisiyseniz aynı soruya siz de cevap verebilirsiniz. Bir hukuk bürosu olduğunuzu iddia ediyorsunuz ve bu gibi durumlarda tüketiciye herhangi bir icra takibinin başlatılmayacağını da bilmeniz gerekiyor.

- Hanımefendi bu konular kişiden kişiye, durumdan duruma değişiyor.

- Nasıl değişiyor? Hukukçuysanız bu tür durumlarda, tüketiciye icra takibi başlatmanız söz konusu değil.

- Ben içeriği görüntüleyemiyorum. Ayfer hanımı bekleyin.

- Hemen Ayfer hanımın numarasını istiyorum.

- Bekleyin arasın sizi.

- Beş dakika içinde aranmayı bekliyorum. (Ancak aramadılar.)