Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele (KOM) Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Mali BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, kentte nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve uyuÅŸturucu iÃ§erikli ilaÃ§larÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± ticaretini yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 12 kiÅŸiyi, teknik ve fiziki takip sonucu tespit etti. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± vermesinin ardÄ±ndan KOM ekipleri, sabahÄ±n ilk saatlerinde operasyon iÃ§in harekete geÃ§ti. GÃ¼nÃ¼n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla 12 adrese eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n yapan ekipler, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan Ã§ok sayÄ±da ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Yakalanan ÅŸÃ¼pheliler, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â