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Doktorlarla ilgili flaş gelişme! Bakan Koca 'Bir defaya mahsus' diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorlarla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Koca, memuriyetten istifa etmiş ve son TUS sınavındaki başarısıyla bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenlerin bir defaya mahsus olarak kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabileceğini açıkladı.

20.04.2022 - 18:47 |
Doktorlarla ilgili flaş gelişme! Bakan Koca 'Bir defaya mahsus' diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada memuriyetten istifa etmiş ve son TUS sınavındaki başarısıyla bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenlerin bir defaya mahsus olarak kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabileceğini duyurdu.

Bakan Koca yaptığı paylaşımlarda şunları ifade etti:

"Her ne suretle olursa olsun, MEMURİYETTEN İSTİFA ETMİŞ OLAN ve SON TUS sınavındaki başarısıyla Eğitim ve Araştırma Hastaneleri dâhil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus, kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek.

Halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevzuat gereği NAKİL HAKKI ELDE EDENLER, talepleri halinde SBA kadrolarına da geçebilecek."

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