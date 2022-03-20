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Doktora saldırdığı iddia edilmişti! O Uzman Çavuş hakkında flaş karar

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Jandarma Çavuş Ali A. hakkında verilen ‘Tedbiren uzaklaştırma’ kararı kaldırıldı.

20.03.2022 - 20:46 | | İHA
Doktora saldırdığı iddia edilmişti! O Uzman Çavuş hakkında flaş karar

Uzman Çavuş Ali A.’nın ameliyat olması nedeniyle 10 gün raporlu olduğu, raporun bitmesinin ardından görevine döneceği öğrenildi.
14 Mart gecesi rahatsızlığı nedeniyle Yatağan Devlet Hastanesinden sevkli olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Uzman Jandarma Çavuş Ali A., burada Acil Serviste görevli doktor Tahir T. ile yaşanan arbede sonrası tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.
Yaşanan olay sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, Yatağan Kaymakamlığı Uzman Jandarma Çavuş Ali A.’yı tedbiren görevden uzaklaştırmıştı. Olayın üzerinden üç gün sonra hastane güvenlik kamera kayıtlarının ortaya çıkması sonrası Uzman Çavuş’un yaşanan olayda görevden uzaklaştırmayı gerektirecek bir davranışının olmadığı ortaya çıkınca görevden uzaklaştırmaya yönelik tedbir kaldırıldı.
Uzman Jandarma Çavuş Ali A.’nın ameliyat olması nedeniyle 10 gün raporlu olduğu ve rapor süresinin dolmasından sonra tekrar görevine başlayacağı öğrenildi.

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