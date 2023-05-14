Doğu ve Güneydoğu’da seçmenler sandık başlarında

Diyarbakır ve Şırnak’ta da tüm Türkiye’de olduğu gibi Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oy verme işlemleri 08.00’da başladı. Seçimde görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara gelerek yaptıkları hazırlıkların ardından, sandık yemini etti. Diyarbakır’da 574 bin 625’i kadın 1 milyon 143 bin 832 seçmen için, 4’ü merkez toplam 17 ilçede 3 bin 737 sandık kuruldu.

Şırnak’ta da 324 bin seçmen için bin 29 sandık kuruldu. Mardin’de 10 ilçede kurulan toplamda bin 843 sandıkta da 541 bin 445 seçmen, Elazığ’da bin 631 sandıkta 430 bin 745 seçmen, Bingöl’de 713 sandıkta 193 bin 472 seçmen oy kullanacak. Sabah erken saatlerde okul önlerine gelen seçmenler, oy verme işleminin başlamasıyla sandıkların başına gelerek oylarını kullandı.

DİYARBAKIR’DA OYLARIN GETİRİLECEĞİ ALANDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Diyarbakır’da 17.00’da sona erecek oy verme işleminin ardından oy torbalarının getirileceği Diyarbakır Adliyesi ek binasında da geniş güvenlik önlemleri alındı. Binanın bulunduğu Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi, bariyerlerle kapatıldı. Bariyerlerin arasına oyların getirileceği ilçelerin tabelaları asılarak, yön levhaları konulup, gelecek olan görevlilerin nereden geçeceği belirlendi.