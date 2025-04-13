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Doğu Karadeniz'in yaylaları beyaza büründü

13.04.2025 - 14:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz'in yaylaları beyaza büründü

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde nisan ayında etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Giresun’un şehir merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı Kümbet, Bektaş ve Kulakkaya yaylalarında kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki turistik yaylalarda kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla birlikte çam ağaçlarının dallarında biriken karlar, doğa tutkunlarına ve fotoğrafçılara görsel şölen sundu. Yaylaların beyaz örtüyle kaplanması dronla havadan görüntülendi.
Nisan ayında etkili olan kar yağışı, bölgeye kış turizmi açısından da hareketlilik getirdi. Beyaza bürünen yaylalar, ziyaretçilerine kış mevsimini aratmayan manzaralar sunuyor.

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