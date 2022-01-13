Doğal gaz boru hattı delindi! Tüm evler boşaltıldı

Kartepe'ye bağlı Balaban Mahallesi Taşlıtarla Sokak'ta, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekiplerinin iş makinesiyle yaptığı altyapı çalışması sırasında, kazara doğal gaz boru hattı delindi.

Sızıntının ardından parlama meydana geldi ve gaz yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, doğal gaz dağıtım firması ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra bölgede gaz akışı kesildi. Sokak, güvenlik için ulaşıma kapatılırken, çevredeki evler de tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekipleri, kontrol amacıyla alanda bekletilirken, onarım için çalışma başlatıldı.