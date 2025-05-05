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Doğada kendiliğinden yetişiyor! Çok nadir bulunuyor, protein deposu, kilosu 1.250 TL'den satılıyor

05.05.2025 - 15:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Çok nadir bulunuyor, protein deposu, kilosu 1.250 TL'den satılıyor

Dağlarda kendi kendine yetişiyor. Birçok kişi bulmak için saatlerce dolaşıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte toplama işlemi başladı. Yüksek protein değeriyle vatandaşları adeta kendine çekiyor. Pazarda kilosu 1.250'den satılıyor.

Erzincan'da 2 bin rakımın üzerinde kendiliğinden doğada yetişen "çaşır" mantarının kilosu pazarda kilosu bin 250 TL'den alıcı buluyor.

Erzincan'da bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasının ardından vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen protein deposu mantarları topluyor. Doğada damar veya evlek diye tabir edilen bölgelerde bulunan ve mevsim itibariyle ilk olarak toplanmaya başlanan "çaşır" mantarı lezzeti ve yüksek protein değeriyle vatandaşları adeta kendine çekiyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor Çok nadir bulunuyor, protein deposu, kilosu 1.250 TLden satılıyor

Çaşır mantarının kilosu bu yıl bin 250 TL'den satışa sunulurken, fiyatın yüksekliği bazı vatandaşların dikkatini çekti. Ancak nadir bulunması ve toplanmasının zorluğu, bu yüksek fiyatı kısmen de olsa açıklıyor.

Çaşır mantarı, çoğu zaman aynı kök üzerinde birden çok olarak yetişir. Yöresel olarak daha çok tereyağında kavrularak ve ateşte közlenerek yenir. Pilav içerisine konulduğu, ayrıca sac tava içerisinde et ile karıştırarak yemeğinin yapıldığı da olur.

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