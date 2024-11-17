Doğa harikası Uludere Kanyonu'nda kartpostallık görüntüler

Ahlat ilçesinin Uludere köyünden başlayıp Cemalettin köyündeki Ziyaret Tepesi’ne kadar uzanan 10 kilometrelik kanyon, derinliği ve genişliği ile dikkat çekiyor.

Adını başlangıç noktası olan Uludere köyünden alan kanyonun içinde mağara yerleşimleri, coşkulu bir şekilde akan dere ve zengin bitki örtüsü bulunuyor.

Kimi yerlerde derinliği 100 metreyi aşan doğa harikası Uludere Kanyonu, sonbahar mevsimiyle birlikte rengarenk bir görünüme kavuştu. Kanyonun içinde bulunan çeşitli türdeki ağaç ve bitki türlerinin sonbahar ile birlikte sarı ve kızıl tonlara bürünmesi ise seyri güzel görüntüler oluşturdu. Kanyonun sonbahar güzelliği havadan dron ile görüntülendi.