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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 17 yaralı

Diyarbakır'da kamyonet, otomobil ve öğretmenleri taşıyan minibüsün karıştığı kazada, 15'i öğretmen 17 kişi yaralandı.

31.10.2024 - 11:43 |
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 17 yaralı

Süt taşıyan Z.T. yönetimindeki kamyonet, merkez Sur ilçesine bağlı Doğanlı Mahallesi mevkiinde T.B'nin kullandığı otomobil, ardından öğretmenleri taşıyan İ.T. idaresindeki minibüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonet ve minibüs sürücüsü ile minibüsteki 15 öğretmen yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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