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Diyarbakır'da yıkılan iş merkezinin sahibi ve mimarları yakalandı

Diyarbakır'da depremde yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi’nin sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Arsız Kadıköy’de yakalandı.

15.02.2023 - 12:50 | | Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
Diyarbakır'da yıkılan iş merkezinin sahibi ve mimarları yakalandı

Diyarbakır Başsavcılığınca depremlerden etkilenen kentte yıkılan binaların sorumluları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişinin öldüğü Diyar Galeria İş Merkezi’nin sahibi ve mimarları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul’da oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş merkezinin mülk sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız Kadıköy'de gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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