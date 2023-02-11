DiyarbakÄ±râ€™da yÄ±kÄ±lan binalarla ilgili soruÅŸturmada 29 gözaltÄ± kararÄ±
KahramanmaraÅŸ merkezli depremlerde DiyarbakÄ±râ€™da yÄ±kÄ±lan binalarla ilgili Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 29 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.Â
11.02.2023 - 16:39 |
KahramanmaraÅŸ merkezli depremlerin vurduÄŸu 10 ilden, 1â€™i boÅŸ, 7 binanÄ±n yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± DiyarbakÄ±râ€™da Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda binalarÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlenen ve sonradan binalarda imara aykÄ±rÄ± ÅŸekilde deÄŸiÅŸiklik yaparak yÄ±kÄ±lmasÄ±na neden olduklarÄ± iddiasÄ±yla 29 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Polis ekipleri, ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlattÄ±.