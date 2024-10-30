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Diyarbakır'da semt pazarında silahlı kavga! 4 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde semt pazarında çıkan tekmeli, yumruklu ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

30.10.2024 - 16:06 | | Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR (DHA)-
Diyarbakır'da semt pazarında silahlı kavga! 4 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde kurulan pazarda meydana geldi. Esnaf E.C., iddiaya göre pazara gelen husumetlileri A.K., E.S. ile ismi öğrenilmeyen 2 kişiyle karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli, yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada E.C. darbedilerek, esnaf M.Ö. (48), alışverişe gelen A.D. (30) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan 4 şüpheliden 2'si yakalanırken, diğerleri aranıyor.

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