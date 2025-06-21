Diyarbakır'da koyunun kurda oyunu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu

İlçenin Özyar Mahallesi’nde dün, bir kurt ağıldaki sürüye daldı. Kurt, sürüden gözüne kestirdiği koyunu kaptıktan sonra duvarın üstünden çıkartmaya çalıştı. Koyunu çıkartamayan kurt, daha sonra geldiği gibi gitti. Koyun, bu sırada ölü taklidi yaparak kurtuldu. Ayaklanan koyun, tekrar sürünün yanına geldi. Kurtla koyunun mücadelesi sürü tarafından pür dikkat izlenirken, o anlar anbean çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.