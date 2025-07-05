Diyarbakır'da çobanlara büyük destek: Yaylalara tankerlerle su takviyesi!
05.07.2025 - 11:46Güncellenme Tarihi:
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ bölgesinde göçebe hayvancılığın önüne geçmek ve hayvan yetiştiriciliğini desteklemek için önemli bir adım attı. Yaylalardaki hayvanların su ihtiyacını gidermek amacıyla tankerlerle su taşıma hizmeti başlatan belediye, çobanların ve hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Bu sayede hem hayvancılığın sürdürülebilirliği sağlanacak hem de göçebelikten kaynaklanan sorunlar en aza indirilecek.