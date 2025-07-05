GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDiyarbakır'da çobanlara büyük destek: Yaylalara tankerlerle su takviyesi!
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır'da çobanlara büyük destek: Yaylalara tankerlerle su takviyesi!

Diyarbakır'da çobanlara büyük destek: Yaylalara tankerlerle su takviyesi!

05.07.2025 - 11:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Diyarbakır'da çobanlara büyük destek: Yaylalara tankerlerle su takviyesi!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ bölgesinde göçebe hayvancılığın önüne geçmek ve hayvan yetiştiriciliğini desteklemek için önemli bir adım attı. Yaylalardaki hayvanların su ihtiyacını gidermek amacıyla tankerlerle su taşıma hizmeti başlatan belediye, çobanların ve hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Bu sayede hem hayvancılığın sürdürülebilirliği sağlanacak hem de göçebelikten kaynaklanan sorunlar en aza indirilecek.

 

 

 

 

 

 

Güncel Haberler

20 metre derine kazınca köylünün isyanı haklı bulundu: Meğer Ankara'da susuzluk bu yüzden yaşanıyormuş
#Gündem

20 metre derine kazınca köylünün isyanı haklı bulundu: Meğer Ankara'da susuzluk bu yüzden yaşanıyormuş

Sivas'ta köye 3 kilometre uzakta keşfedildi: İsmini şeytan koydular görüntüsü büyülüyor!
#Gündem

Sivas'ta köye 3 kilometre uzakta keşfedildi: İsmini şeytan koydular görüntüsü büyülüyor!

Diyarbakır'da çobanlara büyük destek: Yaylalara tankerlerle su takviyesi!
#Gündem

Diyarbakır'da çobanlara büyük destek: Yaylalara tankerlerle su takviyesi!