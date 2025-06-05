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Diyarbakır'da 13 katlı binada korkutan yangın

05.06.2025 - 19:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DİYARBAKIR (İHA)

Diyarbakır'da 13 katlı binada korkutan yangın

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı bir binada yangın çıktı. Binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, yangına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayapınar ilçesinde Fırat Mahallesi'nde bulunan 13 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar olduğu öğrenilirken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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